I Måneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas: i video

È successo: ieri sera i Måneskin sono stati l’opening act del concerto degli Stones a Las Vegas. «Hello! È un onore essere qui, avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre» hanno urlato sul palco dell’Allegiant Stadium davanti a migliaia di persone urlanti.

I quattro hanno iniziato con due pezzi del loro ultimo disco, In nome del Padre e Zitti e Buoni. Poi la loro hit più conosciuta, la cover di Beggin’, poi l’ultimo singolo MAMMAMIA!, I Wanna Be Your Slave ma pure una cover dei The Stooges, I Wanna Be Your Dog. Fino all’arrivo di Jagger, che li ha ringraziati con un bel «Thank you guys, grazie mille ragazzi».

Di seguito qualche video realizzato dai fan:

