I Måneskin di nuovo in tv negli Stati Uniti: guarda il medley ‘Beggin / Mammamia’ a The Voice

I Måneskin si sono nuovamente esibiti in programma televisivo americano. Questa volta si tratta di The Voice, il talent della NBC giunto alla ventunesima stagione. Condotto da Carson Daly, quest’anno ha come giudici John Legend, Kelly Clarkson, Blake Shelton e, per la sua prima stagione, Ariana Grande.

Circondata dal pubblico, la band italiana ha proposto un medley della cover di Beggin’, il suo pezzo più popolare negli Stati Uniti, e del singolo Mammamia.

Più che della musica, sembra che sui social gli spettatori americani si stiano dividendo sull’outfit di Damiano: perché indossava una tutina da wrestler?

In una storia di Instagram, i Måneskin hanno pubblicato una foto con i costumi di scena taggando lo stilista Alessandro Michele e il brand di cui è direttore creativo, Gucci.

Nel frattempo, I Wanna Be Your Slave è diventata disco d’oro negli Stati Uniti e i Måneskin hanno annunciato nuove date nei festival europei che si terranno nell’estate 2022.