I Måneskin collaboreranno con Iggy Pop?

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo management e del concerto-evento al Circo Massimo di Roma, i Måneskin tornano su Instagram per lanciare una vera bomba: una possibile collaborazione con Iggy Pop.

La band romana ha pubblicato un video, un frammento di una videochiamata insieme al rocker, che li saluta con un «ciao eh!». La didascalia purtroppo non dice molto: «Keep an eye on this. Soon», che significa «teneteci d’occhio, presto succederà qualcosa». Nei commenti al post, Damiano dice che Iggy e la band «sono tutti amici», mentre Victoria lo chiama «punk daddy».

Non è la prima volta che i Måneskin ricevono l’endorsement di artisti internazionali. Il primo è stato Stevie Van Zandt, il chitarrista di Bruce Springsteen, che durante l’Eurovision li definì «non tanto male». Poi è arrivata Miley Cyrus, che in una storia Instagram li ha chiamati i suoi «best friends».

Cosa succederà con Iggy? Ci sarà una qualche collaborazione musicale fra il rocker di I Wanna Be Your Dog e la band di I Wanna Be Your Slave? O si tratta solo di un’intervista fra artisti come altre che si vedono su Instagram? In ogni caso, vedere i Måneskin con Iggy fa un certo effetto.