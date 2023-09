I Måneskin cantano l’“Italian amor” nel nuovo singolo “Honey (Are U Coming?)”

I Måneskin hanno pubblicato stanotte il nuovo singolo in inglese Honey (Are U Coming?), il primo inedito dall’uscita dell’album Rush! a gennaio.

“Conosco un posto a downtown”, canta Damiano nel testo, che è una sorta di inno al potere liberatorio di sesso e amore, “se ci vuoi venire, baby, ti mostrerò come questo Italian amor ti amerà con un’intensità che non hai mai conosciuto, ti piacerà”.

Ecco il lyric video:

La band, che suonerà Honey agli MTV Video Music Awards del 12 settembre e che dopodomani partirà per un tour che toccherà Germania, Francia, Irlanda, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Cile, Argentina, Brasile, Australia, Singapore e Giappone, ha presentato il pezzo ieri sera con una breve esibizione in streaming dal Gazometro di Roma. Si sono sentite anche I Wanna Be Your Slave e la cover di Beggin’.