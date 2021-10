I Måneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon: i video

I Måneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon, uno dei programmi televisivi più celebri al mondo. È successo ieri. L’ospitata annunciata sei giorni fa ha rappresentato il debutto televisivo americano della band romana e potrebbe essere un’ulteriore spinta alla loro popolarità negli Stati Uniti.

I Måneskin hanno suonato due pezzi. Il primo è Beggin’, che pur essendo una cover è la loro canzone più famosa nel mondo. Spotify, ad esempio, ha sorpassato i 700 milioni di ascolti, un numero degno delle grandi pop star.

Ecco la versione di ieri sera da Fallon:

L’altro pezzo è il nuovo singolo Mammamia, il primo originale e inedito pubblicato dopo il boom internazionale:

La band ha pubblicato su Instagram una foto con Fallon:

L’esibizione televisiva anticipa due concerti che la band terrà negli Stati Uniti: questa sera al Bowery Ballroom di New York e il 1° novembre al Roxy di Los Angeles.

I Måneskin hanno tre nomination agli MTV EMA che si terranno il 14 novembre in Ungheria: non solo come Best Italian Act, ma anche in categorie internazionali come come Best Group e Best Rock.