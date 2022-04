I Måneskin al secondo weekend del Coachella: guarda i video

Dopo il successo (e le polemiche) della prima esibizione, i Måneskin sono tornati a suonare al secondo weekend del Coachella, al Mojave Tent. La band ha riproposto lo stesso set del primo weekend: l’apertura è di Zitti e buoni, poi In nome del padre e Mammamia, le cover di Beggin’, Womanizer di Britney Spears e I Wanna Be Your Dog degli Stooges, e il finale con il brano scritto per sostenere l’Ucraina.

«Free Ukraine, fuck war… fuck Putin!», ha detto Damiano proprio durante We’re Gonna Dance on Gasoline, il pezzo che ha chiuso il set e che il cantante ha presentato ancora una volta con le parole di Charlie Chaplin ne Il grande dittatore. Ecco alcuni video della serata, alcune foto e la scaletta:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Beggin’

Chosen

For Your Love

Womanizer (Britney Spears cover)

I Wanna Be Your Slave

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

We’re Gonna Dance on Gasoline

La performance integrale dei Måneskin si può ancora rivedere nella diretta YouTube del Coachella, nel secondo canale. La trovate a questo link.