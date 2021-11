I Måneskin al Roxy Theatre di Los Angeles: i video dei fan

Nel 1974 fu la sede dei primi spettacoli americani del The Rocky Horror Show. Negli anni ci hanno suonato Frank Zappa U2, Linkin Park, Bruce Springsteen, Nirvana, Tori Amos, Foo Fighters, Guns N’ Roses e molti altri. Ieri sera però a calcare il palco del mitico Roxy di L.A. c’erano Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, a.k.a i Måneskin, che continuano il loro tour americano in attesa della data come opening al tour dei Rolling Stones il prossimo 6 novembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Dopo l’ospitata da Jimmy Fallon, la band ha suonato al Bowery Ballroom di NYC. Ma ecco qualche video di ieri sera realizzato dai fan:







Qui mentre suonano Somebody Told Me dei The Killers:

Il nuovo singolo MAMMAMIA:

La paura del buio: