I Måneskin al Bowery Ballroom di New York: i video dei fan

Per quasi quindici anni Patti Smith ha tenuto un concerto di fine anno a New York al Bowery Ballroom, un locale nella zona di Manhattan chiamata Bowery, vicino al Lower East Side e a Chinatown. È piccolo – può ospitare circa 600 persone – ma la sua platea, sovrastata da due balconate, è amatissima dalle band. Per Rolling Stone US è il migliore live club d’America. Tutti ne lodano la qualità del suono.

L’edificio che lo ospita ha un centinaio d’anni, ma il club è stato lanciato relativamente di recente, nel 1998. Ha ospitato tra gli altri i concerti di Arcade Fire, Lou Reed, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, White Stripes. Lana Del Rey ci ha tenuto il suo primo concerto importante a New York, Kanye West ci ha suonato l’intero My Beautiful Dark Twisted Fantasy davanti a una platea di star (sparandole grosse come suo solito), Joan Baez ci ha registrato l’album Bowery Songs. Lo si vede nel film Le ragazze del Coyote Ugly, nella scena in cui Violet (Piper Perabo) si esibisce a New York.

Ieri sera ci hanno suonato i Måneskin, prima data di un mini tour che li porterà l’1 novembre al Roxy di Los Angeles, un locale con una storia ancora più lunga, e il 6 novembre ad aprire il concerto dei Rolling Stones all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

I fan hanno cominciato a postare su YouTube e Instagram video della serata. Eccone alcuni. Siete pronti a vedere Damiano che canta con un collare con la scritta “Sex” e un perizoma con su la lingua dei Rolling Stones indossato sopra i pantaloni?









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin México Oficial (@maneskinmxoficial)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin México Oficial (@maneskinmxoficial)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin México Oficial (@maneskinmxoficial)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin México Oficial (@maneskinmxoficial)