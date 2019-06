I Major Lazer e Skip Marley pregano una misteriosa divinità nel nuovo video

I Major Lazer hanno condiviso un nuovo video, Can’t Take It From Me, con tanto di featuring di Skip Marley, figlio del profeta Bob Marley. La clip mostra Marley e un gruppo di devoti che pregano l’icona di un Dio Major Lazer, un High Priest of Lazerism, tutto di pietra.

«Le immagini si rifanno sia al mio giardino a Walthamstow che alle storie nascoste nei dipinti di Alberto del Poz» ha detto Irrum, il regista del video. «Ho chiesto l’aiuto al poeta e artista Luis Luino per il design delle scenografie, e dietro alla telecamera c’era il mio amico e collaboratore Andres Arochi.»

I Major Lazer, squadra composta da Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, hanno inaugurato il nuovo spettacolo dal vivo al Governors Ball di New York lo scorso weekend, con tanto di nuovi visual, ballerini e una sezione di percussionisti. Al momento di suonare dal vivo Can’t Take It From Me, ovviamente è salito Skip Marley sul palco.