I magnifici 7 della musica elettronica

Qualità, originalità e potenziale di crescita. È sulla base di questi tre elementi che la giuria dell’open call E-Side – Insights on Electronic Music ha scelto i sette musicisti che nei prossimi mesi lavoreranno nell’atelier musicale della Casa degli Artisti di Milano, sotto la guida del produttore Taketo Gohara e il coordinamento di Francesco Piccolomini Naldi Bandini.

Sono stati oltre 300 gli artisti – non solo italiani – che hanno risposto al bando, attratti da un’occasione davvero unica per immergersi in progetti dedicati alla musica elettronica intesa come strumento di sperimentazione e avanguardia.

Grazie alla formula della residenza artistica, infatti, i musicisti selezionati avranno la possibilità di coltivare a tempo pieno le proprie idee e battere nuovi sentieri creativi, confrontandosi con altre personalità ospiti della Casa degli Artisti e il pubblico presente durante gli open studio in programma nel corso delle loro residenze.

Ed ecco i magnifici sette, ossia gli artisti vincitori dell’open call E-Side – Insights on Elettronic Music: Jacopo Rossetto in arte IAKO, Iacopo Sinigaglia in arte BRAIL, il trio Giulia Deval, Pietro Caramelli e Zevi Bordovach in arte Nino GVILIA, Carlo Luciano Porrini in arte Fight Pausa, Matilde Ferrari in arte PLASTICA, Mattia Barro in arte SPLENDORE e Spencer Zahn. Ognuno di loro trascorrerà un mese nella Casa degli Artisti, tra ottobre 2023 e aprile 2024.

Sono tutti musicisti con un già solido percorso artistico alle spalle e hanno conquistato la giuria presentando intuizioni e produzioni da far crescere e mutare durante la residenza artistica.

Mattia Barro, fondatore ed ex membro del collettivo Ivreatronic, in arte SPLENDORE è un producer e dj versatile che ha lavorato con artisti pop come Cosmo e Francesca Michielin esibendosi in prestigiosi eventi tra cui il Primavera Pro di Barcellona. Durante la sua residenza esplorerà l’interazione tra voce umana e tecnologia, mettendo in luce le dinamiche tra comunicazione analogica e automazione digitale: presenterà il suo lavoro al pubblico attraverso una performance live.

BRAIL, vero nome di Iacopo Sinigaglia, è un compositore, produttore e sound designer che ha collaborato con artisti come Aiello e Madame, ed è stato il producer di Fedez a X Factor nel 2022: punta a dare vita a un percorso musicale tra passato, presente e futuro in cui coinvolgere figure familiari al suo percorso artistico e nuove collaborazioni che potrebbero nascere nell’atelier musicale della Casa degli Artisti.

Dietro la cantautrice immaginaria NINO GVILIA ci sono invece i musicisti Giulia Deval, Pietro Caramelli e Zevi Bordovach, artefici di un progetto in cui confluiscono ecologia, politica, corpi, amore e, naturalmente, musica. Lavoreranno a una performance site-specific, sfruttando pianoforte e strumenti a tastiera presenti nell’atelier musicale e coinvolgendo gli altri artisti presenti in residenza.

È l’esplorazione sonora collaborativa il mezzo con cui Carlo Luciano Porrini/FIGHT PAUSA intende lavorare al suo primo album solista dopo le esperienze con l’emo post punk dei Leute e il progetto sperimentale 72-Hour Post Fight con Palazzi d’Oriente. Dopo aver scritto, arrangiato e prodotto per artisti come Generic Animal, Myss Keta e Massimo Pericolo e i lavori sonori sviluppati per marchi di streetwear, Fight Pausa mira a un percorso di creazione musicale autentico e innovativo, possibile solo in una dimensione come quella della residenza artistica.

Matilde Ferrari, in arte PLASTICA, ha già pubblicato un EP per Asian Fake ed è stata resident dj al Rocket Club di Milano e per Radio Raheem. Fondatrice del collettivo Poche, si batte per l’inclusione di una nuova scena di produttrici e musiciste all’interno dell’industria musicale: partecipando all’open call, intende proprio presentare una concezione musicale aperta e collaborativa, tra jam solitarie e improvvisazioni collettive, andando oltre le più canoniche produzioni da studio.

Jacopo Rossetto è un compositore e produttore veneziano. Dopo sei anni in Inghilterra, dove ha lavorato esibendosi in vari festival con il suo progetto musicale in inglese, ha partecipato a X Factor Italia nel 2021, rivisitando in chiave elettronica il cantautorato italiano: ha già pubblicato un paio di singoli su Island Records ed è pronto ora a lanciare il suo EP di debutto con il nome d’arte IAKO. Il suo obiettivo per il mese che trascorrerà nell’atelier musicale è sperimentare tra sound design moderno e tecniche di registrazione non convenzionali, condividendo on line l’archivio di campioni prodotti durante quest’esperienza.

SPENCER ZAHN è infine un artista di New York attento a fondere il suono di strumenti acustici ed elettronici: nel corso della sua esperienza alla Casa degli Artisti proverà a comporre un brano di oltre un’ora intrecciando organo a canne, sintetizzatori e rum machine: la composizione diventerà un album in uscita nel 2024, risultato del dialogo tra tradizione e innovazione musicale.

La giuria che ha scelto gli artisti protagonisti della serie di residenze è composta da musicisti, discografici, giornalisti e altri professionisti del settore: Nur Al Habash, Riccardo Bonetti, Paola Cacciarelli, Dardust, Sara Del Caldo, Giacomo De Poli (Depolique), Fabio Luzietti, Jeff Mills, Roberto Pisoni, Mauro Refosco, Stefano Senardi, Elisa Toffoli e Taketo Gohara, curatore e presidente della giuria. L’open call E-Side – Insights on Elettronic Music è stata ideata da Francesco Piccolomini Naldi Bandini, Rolling Stone Italia è media partner del progetto.

Ulteriori informazioni: CasaDegliArtisti.org