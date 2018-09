I Loren sono ottimisti nel nuovo video di “Ci Salveremo Tutti”

Ci salveremo tutti è una canzone che parla di crescere e di cambiamenti imminenti. E’ stata scritta

per sottolineare i contrasti tra le cose da lasciare e quelle in arrivo. Divisi tra le promesse fatte, un

nuovo tatuaggio da fare e la famiglia da lasciare per nuove convivenze c’e la speranza che tutto

possa stare insieme in un modo nuovo.

Sono queste le premesse con cui i Loren ci presentano il video di “Ci salveremo tutti” diretto da Adriano Giotti e in anteprima qui sopra. Le scene sono girate negli Stati Uniti, più precisamente in California tra Los Angeles e Salton Sea.

La storia ha come protagoniste due attrici Jennifer e Nataly che si trovano a condividere i loro

aspetti emotivi in paesaggi che escono dall’immaginario comune: un’avventura on the road che sottolinea la voglia di essere liberi nell’accezione più ampia

possibile.

Quanto alla copertina, la firma è di Baronciani, illustratore e fumettista illustre nell’ambiente indipendente italiano. La sua opera è servita soprattutto da teaser del singolo. In molti infatti l’hanno vista appesa ai concerti o postata sui social da varie band: una stratagemma messo finemente in atto da KeepOn, Dischirotti e ovviamente Baronciani.