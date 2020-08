I Linkin Park celebreranno i 20 anni di ‘Hybrid Theory’

I Linkin Park hanno intenzione di celebrare il ventesimo anniversario del loro album di debutto Hybrid Theory. A parlare Mike Shinoda, che ha confermato a Kerrang: «Stiamo pianificando delle cose divertenti. Abbiamo chiesto a un sacco di persone cosa avremmo dovuto fare per celebrare questo disco, abbiamo raccolto delle idee e ora stiamo cercando di metterle in pratica». L’annuncio è arrivato dopo che la band aveva dichiarato che c’era ancora molto materiale inedito cantato da Chris Bennington, frontman della band morto il 20 luglio del 2017.

Hybrid Theory, tra i dischi più conosciuti della band, contiene pezzi come In The End e Crawling.