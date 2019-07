I Legno scelgono “la iena” per il nuovo singolo

Dal completo de Le Iene alla sala di registrazione è un attimo. Chiedetelo a Nicolò De Devitiis, inviato di professione e ora anche cantante. È (pure) sua infatti la voce che potete ascoltare nel nuovo singolo dei Legno, All You Can Eat. Il video è qui sopra.

«Tutto è nato per caso, quando ho inserito i Legno nella mia playlist Spotify e, qualche giorno dopo, durante un’intervista a “105Mi Casa” li ho citati come nuovo progetto da tenere d’occhio nel panorama indie-pop. Loro, felicissimi, mi hanno scritto e ci siamo incontrati: è nata una bella amicizia, che al di là del lavoro che facciamo ci ha trovato subito in empatia sulla visione del mondo musicale di oggi. Passa un po’ di tempo e succede la follia: mi chiamano per fare un pezzo insieme. Ho accettato in tempo zero».

Nasce così quindi All You Can Eat, nuovo singolo del duo Toscano dopo Le canzoni di Venditti e Febbraio. Nessuno li ha ancora visti in faccia. Forse neanche De Devitiis.