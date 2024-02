I Led Zeppelin arrivano al cinema con ‘The Song Remains The Same’

Una buona notizia per i fan dei Led Zeppelin. Il 25, 26, 27 marzo arriva per la prima volta nelle sale Led Zeppelin: The Song Remains the Same, il film-concerto della celebre esibizione dei Zeppellin al Madison Square Garden di New York del 1973.

Diretto da Peter Clifton e Joe Massot, Led Zeppelin: The Song Remains the Same torna in versione completamente rimasterizzata, sia nelle immagini che nell’audio, quest’ultimo supervisionato personalmente dai membri della band. L’opera mescola riprese del concerto, filmati di backstage e “allucinazione private” narrate attraverso sequenze animate realizzate appositamente.

L’elenco delle sale che programmeranno l’evento sarà presto disponibile a questo link. Le prevendite apriranno a partire dal 27 febbraio.