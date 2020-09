I Lacuna Coil terranno l’11 settembre un concerto in live streaming a pagamento

Lo chiamano Black Anima: Live from the Apocalypse, è il concerto che i Lacuna Coil, la band italiana più famosa al mondo, terranno venerdì 11 settembre all’Alcatraz di Milano. Non sarà uno show col pubblico distanziato, ma a porte chiuse e trasmesso in diretta streaming a pagamento sulla app A-Live, la stessa usata per l’evento Heroes di domenica scorsa, e via web a questo link. I biglietti costano 11,40 euro.

«Sarà uno show completamente nuovo sia per la scaletta, che includerà molte canzoni mai suonate live ed anche alcune tracce bonus ed altre sorprese, sia per l’impatto sonoro e visivo con un palco tutto nuovo creato appositamente per l’evento», dice Andrea Ferro, uno dei due cantanti, con Cristina Scabbia, della band che nell’autunno 2019 ha pubblicato l’album Black Anima.

«Indubbiamente» scrive ancora Ferro «stiamo tutti vivendo momenti difficili di incertezza ed anche la musica dal vivo sta attraversando una fase molto strana, proprio per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un grande show per riconnetterci con tutti gli amici e i fan in giro per il mondo e offrire un momento di intrattenimento e aggregazione».

La band assicura che non sarà uno show registrato in sala prove, ma un vero concerto con luci, scenografia e produzione completa. «Stiamo lavorando a questo show da mesi e sarà veramente speciale». Sarà un’esperienza unica, non sarà cioè replicato. «A-Live» spiega il gruppo milanese «contiene alcune opzioni di interazione come Clapping e Ovation, udibili sia da noi artisti che dal pubblico. Sentiremo la vostra energia in diretta. Inoltre i fan potranno dialogare tra di loro nelle differenti chat room o pubblicamente e commentare in diretta».