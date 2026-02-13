I Kneecap suoneranno in Italia

Un altro giorno e un altro bell’annuncio di Unaltrofestival. Dopo averci fatto segnare sul calendario le date di Vulfpeck (13 luglio), Lorde, (23 luglio) e Geese (19 agosto), oltre la preview del 28 giugno con Aldous Harding, questa volta è il turno di una delle band più politicamente attive in questi mesi, i Kneecap.

Il trio dell’Irlanda del Nord arriverà in Italia con un tour che partirà lunedì 15 giugno al Circolo Magnolia di Milano all’interno di Unaltrofestival per presentare Fenian, il nuovo album in uscita il prossimo 24 aprile, anticipo da Liars Tale, un brano che ha voluto rispondere alle pressioni e alle controversie che la band ha dovuto affrontare in quest’ultimo anno, in particolare in occasione di Glastonbury, tra accuse di terrorismo e interferenze politiche.

Il tour della band continuerà poi il 16 al Sequoie Park di Bologna, il 17 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 18 alla Fiera del Levante a Bari.

I biglietti per i concerti saranno disponibili da venerdì 20 febbraio alle ore 10 su Comcerto.it e Livenation.it. Rolling Stone Italia è partner dell’evento.