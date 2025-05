I Kneecap hanno tenuto i primi concerti dopo l’accusa di terrorismo: «Volevano fermare questa esibizione»

I Kneecap hanno tenuto i loro primi concerti da quando questa settimana Mo Chara è stato accusato di terrorismo a Londra, sostenendo che le autorità avevano tentato di annullare gli spettacoli.

Nei giorni scorsi, Chara, il cui vero nome è Liam Óg Ó hAnnaidh, è stato accusato di terrorismo dopo aver presumibilmente esposto una bandiera di Hezbollah sul palco durante uno show a Londra alla fine dell’anno scorso.

“Neghiamo questa ‘offesa’ e ci difenderemo con forza”, ha scritto la band in risposta, aggiungendo: “Questa è una festa di distrazione. Non siamo noi la storia. Il genocidio lo è”. In una precedente dichiarazione del mese scorso, avevano affermato: “Siamo inequivocabili: non sosteniamo e non abbiamo mai sostenuto Hamas o Hezbollah”.

Dopo che l’accusa è stata resa pubblica, la band ha tenuto un concerto dell’ultimo minuto al 100 Club di Londra giovedì 22 maggio prima di esibirsi come headliner al festival Wide Awake a Brockwell Park ieri sera.

Durante lo show al Wide Awake, Ó hAnnaidh ha detto al pubblico: “Hanno cercato di impedire questo concerto. Onestamente ragazzi, non avete idea di quanto siamo stati vicini a essere eliminati da questo concerto”. Ha aggiunto: “Qualcuno ha guardato il telegiornale?! Non ero nemmeno io!”.

Il set è iniziato come al Coachella del mese scorso, con messaggi sullo schermo che recitavano: “Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese. È sostenuto dal governo britannico”. Il messaggio al Coachella ha suscitato critiche sui social media e in televisione, e la band è poi salita sul palco del Wide Awake con un video che raccoglieva proprio tutte le critiche ricevute dai commentatori politici su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Il mese prossimo i Kneecap suoneranno in un importante set in diretta a Glastonbury; Ó hAnnaidh ha dichiarato in un ulteriore discorso al pubblico che la sua accusa è stata accelerata per far annullare lo spettacolo.

Ha detto: “Vorrei prendermi il tempo per dire, tenete presente che sono andato a fare un colloquio con la polizia antiterrorismo e nel giro di pochi giorni hanno emesso un verdetto che mi avrebbe incriminato, non sono mai stati così veloce. Il motivo è che Glastonbury è proprio dietro l’angolo. Stanno cercando di impedirci di parlare sul palco a Glastonbury come abbiamo fatto a Coachella. Questo è un dato di fatto”.

Il suo compagno di band Moglai Bap ha poi incoraggiato i fan a radunarsi fuori dal tribunale di Westminster il 18 giugno per l’udienza di Ó hAnnaidh e mostrargli il loro sostegno.

Più avanti, durante il set, Ó hAnnaidh ha detto: “Mo Chara, Moglai Bap e DJ Próvai di Belfast ovest e Derry non sono la storia. Noi siamo diventati un esempio. I lobbisti israeliani stanno cercando di dimostrare agli altri artisti che se parlate apertamente, vi colpiranno dove fa più male. Stanno cercando di cancellare concerti, stanno cercando di cancellare la mia libertà di viaggiare, e il fatto che io stia parlando con così tante persone, e presumo che la maggior parte delle persone sia d’accordo, dimostra che siamo dalla parte giusta della storia”.

Oltre all’esibizione dei Kneecap, l’intero Wide Awake è stato minacciato nelle ultime settimane, con un gruppo di attivisti locali che ha vinto una battaglia legale contro l’organizzazione del festival, Brockwell Live, con una sentenza del tribunale che ha stabilito che gli eventi non avevano la corretta autorizzazione urbanistica.

La local Rebekah Shaman, leader del gruppo di campagna Protect Brockwell Park, ha affermato che i festival possono utilizzare i parchi pubblici solo per 28 giorni all’anno senza dover ottenere ulteriori permessi di costruzione e che nel 2025 i parchi saranno utilizzati fino a 37 giorni.

I festival, tra cui Field Day, Cross The Tracks, Mighty Hoopla e molti altri, hanno poi confermato che si sarebbero svolti come previsto, nonostante la sentenza. “Prendiamo molto seriamente la gestione del Brockwell Park”, ha affermato Brockwell Live. “Mentre ci prepariamo a realizzare questi eventi tanto amati e culturalmente significativi, rimaniamo pienamente impegnati nella cura, manutenzione e benessere a lungo termine”.

