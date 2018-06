I Kinks stanno tornando

Tutto è cominciato con una telefonata di Mick Avory a Ray Davies, che ha sputato il rospo in un’intervista con la BBC: I Kinks potrebbero tornare in studio per registrare un nuovo album. «Sarà ispirato ai Rolling Stones», ha detto. «Ne stiamo parlando perché ho un sacco di canzoni scritte per la band. E mi sembra il momento giusto per farlo». Phobia, l’ultimo album in studio del gruppo, è uscito nel 1993.

Nel progetto sono coinvolti tutti, anche Dare Davies, e pare che i conflitti con Avory siano ormai acqua passata. Poi, quando il giornalista ha chiesto a Ray Davies se davvero possiamo aspettarci una reunion dei Kinks, ha risposto: «Sì, ci riuniremo… al pub, più tardi». A volte, una battuta vale più di mille parole. Speriamo bene.