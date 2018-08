I Kinks pubblicheranno un boxset dedicato a ‘Village Green’

I Kinks hanno annunciato l’uscita di un nuovo boxset, dedicato al loro capolavoro del 1968 The Kinks Are The Village Green Preservation Society. In arrivo il 26 ottobre, il cofanetto conterrà 174 tracce, tra cui numerosi inediti e take alternative, poi un libretto di 52 pagine, poster del tour, autografi, spartiti, fotografie e i saggi firmati da Pete Townshend e Kate Mossman.

L’annuncio è arrivato insieme a uno di questi inediti, Time Song, suonata per la prima volta al Teathre Royal di Dury Lane nel 1973, quando l’Inghilterra entrò nel mercato comune. «Ho deciso di usare questa canzone come un avvertimento, il tempo sta finendo per il vecchio impero britannico», ha detto Davies. «Questa canzone fu registrata qualche settimana dopo il concerto ma non è mai stata pubblicata. Ora sembra proprio il momento giusto per tirarla fuori dal cassetto». Potete ascoltare Time Song grazie al player in cima all’articolo.