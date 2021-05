I Jalisse rifiutati da Sanremo, ma non da Mattarella

I Jalisse non si arrendono mai. Dopo i 24 rifiuti – per 24 canzoni diverse – ricevuti da Sanremo, finalmente il duo formato dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian si è sentito dire di sì. Non dal prossimo direttore artistico del festival, ma dall’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, che ha risposto alla e-mail con cui chiedevano a Mattarella di ascoltare il loro ultimo disco.

La risposta è stata pubblicata sul loro profilo Instagram: «Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Mattarella, che attende l’invio di Voglio emozionarmi ancora. Felicissimi!», scrivono i Jalisse.

Nel messaggio del Quirinale, firmato dal direttore Simone Guerrini, si cita direttamente un pezzo del disco, Speranza in un fiore, dedicato «ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid-19», che ora si trasformerà in un video che i Jalisse vogliono realizzare con l’aiuto dei fan. L’album, assicura Guerrini, verrà invece consegnato a Mattarella: «Sarà mia premura sottoporlo al Capo dello Stato».