I Guns N’ Roses suoneranno in Italia nel 2020

Dal 2016 i Guns N’ Roses hanno portato in giro per il mondo il loro Not in This Lifetime Tour, diventato il terzo tour con il maggiore incasso di sempre. Nel 2020 il tour farà un po’ di tappe in Europa partendo da Lisbona e arrivando poi in Spagna, Germania, UK, Svezia, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda. E anche in Italia: il 12 giugno 2020, a Firenze Rock, il gruppo leggendario del rock ‘n’ roll mondiale salirà sul palco della Visarno Arena. Sarà l’unica data italiana.

I biglietti saranno in vendità dal 18 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it ma se avete carte Intesa Sanpaolo potete averli in anteprima dal 16.

Non c’è bisogno di spiegare chi sono i Guns N’ Roses, no? Oltre a loro, a Firenze Rocks si esibiranno pesi massimi come Vasco Rossi, i Green Day e i Red Hot Chili Peppers.