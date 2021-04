I Guns N’ Roses suoneranno a Milano nel 2022 

I Guns N’ Roses hanno annunciato un concerto in Italia, l’unico del loro prossimo tour europeo. Axl Rose, Slash e gli altri suoneranno allo stadio di San Siro, a Milano, il 10 luglio 2022. Si tratta di una delle date aggiunte dopo la riprogrammazione del tour bloccato dalla pandemia: «Dobbiamo chiedervi ancora una volta di avere pazienza», spiega la band nel comunicato di annuncio, «il tour è spostato ma con nuove date e Gary Clark Jr. come special guest. Continuiamo a esservi grati per la vostra comprensione e sostegno in questi tempi senza precedenti. La luce è alla fine del tunnel e non vediamo l’ora di tornare sul palco». Il tour europeo inizierà a Lisbona, il 4 giugno 2022, e continuerà con nuove date in Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia e Paesi Bassi.

I biglietti del concerto di Milano saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation giovedì 8 aprile. La vendita generale, invece, sarà aperta venerdì 9 aprile su TicketOne, Ticketmaster e Viva Ticket. I Guns N’ Roses non suonano in Italia dal 2018, quando si esibirono al festival Firenze Rocks. Dovevano tornare nel 2020, sempre a Firenze, ma la pandemia ha costretto il gruppo a cancellare il concerto.