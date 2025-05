I Guns N’ Roses hanno pubblicato un Greatest Hits (di cadute di Axl Rose)

Per anni abbiamo tutti pensato che Axl Rose fosse il solito rocker permaloso, ma forse (forse eh…) ci sbagliavamo. La dimostrazione è in un recentissimo post dei Guns N’ Roses che sui propri social hanno deciso di pubblicare un particolare Greatest Hits, giocando con la parola hit (che significa anche colpo, botta), per ironizzare sull’instabilità da palco del proprio leader.

Al posto di una raccolta dei brani di successo della band, il pubblico si è ritrovato di fronte a una compilation video di cadute di Axl Rose sul palco. Un minuto intero di capitomboli della carriera del cantante dagli esordi a oggi. Nel video si vedono infatti alcuni estratti recenti e altri più datati, tornando indietro fino al 1987. «Falling since 1987» recita il commento più apprezzato sotto il post.

Qui il Greatest Hits delle hit di Axl Roses: