I Guns N’ Roses hanno approfittato del lockdown per lavorare al nuovo disco

In una recente intervista con Sweetwater, Slash ha parlato dello stato dei lavori del prossimo disco dei Guns N’ Roses, a cui la band ha dedicato gran parte del suo tempo durante tutto il lockdown per il coronavirus. «Sono stato quasi sempre a casa, ma mi alternavo con lo studio. Ho scritto molto e registrato da solo», ha detto. «Ho anche fatto delle jam con Duff e Axl, cose del genere, e abbiamo portato avanti un po’ di lavoro così. Non ho fatto nient’altro. Non ho collaborato con altri, durante il lockdown ho scritto nuova musica e registrato demo e parti di chitarra per i Guns».

Il nuovo album dei Guns N’ Roses è in lavorazione almeno da giugno 2019. Il coronavirus potrebbe aver accelerato il processo: la band avrebbe dovuto suonare in tour fino a settembre 2020, ma il lockdown ha costretto tutti i musicisti a casa. «Il nuovo materiale è molto eccitante, ed è la nostra priorità», aveva detto il chitarrista lo scorso settembre.