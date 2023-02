I Guns N’ Roses di nuovo in Italia

I Guns N’ Roses torneranno in Italia in estate, dopo essersi esibiti da noi l’anno scorso (a questo link il report del concerto di San Siro). La band di Axl Rose e Slash ha infatti annunciato un’unica (per ora) data estiva nel nostro paese: sabato 8 luglio al Circo Massimo di Roma.

I membri del fan club potranno accedere alla presale della band a partire dalle 10 di domani. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation sempre dalle 10, ma di giovedì 23. La vendita generale dei biglietti si aprirà venerdì 24 febbraio.

La data italiana fa parte di un tour che tra giugno e ottobre porterà Axl, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese in giro per l’Europa e il Nord America, con una prima data a Tel Aviv il 5 giugno.