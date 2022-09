Ecco la track list del super box set di ‘Use Your Illusion I & II’ dei Guns N’ Roses

Arriva una buona notizia per tutti i fan dei Guns N’ Roses: Use Your Illusion I & II verranno ripubblicati, in versione rimasterizzata, questo 11 novembre. Non solo in versione standard su CD e vinile, ma anche in due edizioni Super Deluxe con 7 CD+Blu-ray e 12 LP+Blu-ray, oltre che in streaming e download digitale.

Use Your Illusion I & II ritornano in versione rimasterizzata (in alta risoluzione 96kHz 24-bit a partire dai nastri stereo analogici originali) e con l’aggiunta di trcce dal vivo a oltre trent’anni dalla loro uscita contemporanea, avvenuta il 17 settembre 1991. I due dischi furono uno strepitoso successo di vendita (raggiungendo, complessivamente, un milione e mezzo di copie vendute nella prima settimana), spinti da November Rain, Don’t Cry, You Could Be Mine, la cover di Knockin On Heaven’s Door di Bob Dylan e quella di Live and Let Die di Paul McCartney.

Il nuovo cofanetto Super Deluxe della band conterrà, in totale, 97 brani, di cui 63 tracce audio e video inedite, oltre a un libro di 100 pagine con immagini inedite, riproduzioni di memorabilia e documenti d’archivio. Saranno presenti, con un nuovo missaggio, i concerti Live in New York (anche in versione Blu-ray), registrato al Ritz Theatre nel 16 maggio del 1991 e Live in Las Vegas del 25 gennaio 1992, entrambi in nuovi mix effettuati a partire dai nastri multitraccia. E ancora, tra le altre cose, una nuova versione con orchestra di November Rain incisa nel 2021, l’originale di Don’t Cry e un nuovo video live di You Could Be Mine.

Ecco una foto di uno dei box set e la tracklist delle varie edizioni:

SUPER DELUXE 7 CD + BLU-RAY:

CD 1

USE YOUR ILLUSION I

(Album Originale Rimasterizzato)

1. RIGHT NEXT DOOR TO HELL

2. DUST N’ BONES

3. LIVE AND LET DIE

4. DON’T CRY (ORIGINAL)

5. PERFECT CRIME

6. YOU AIN’T THE FIRST

7. BAD OBSESSION

8. BACK OFF BITCH

9. DOUBLE TALKIN’ JIVE

10. NOVEMBER RAIN*

11. THE GARDEN

12. GARDEN OF EDEN

13. DON’T DAMN ME

14. BAD APPLES

15. DEAD HORSE

16. COMA

CD 2

USE YOUR ILLUSION II

(Album Originale Rimasterizzato)

1. CIVIL WAR

2. 14 YEARS

3. YESTERDAYS

4. KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR

5. GET IN THE RING

6. SHOTGUN BLUES

7. BREAKDOWN

8. PRETTY TIED UP

9. LOCOMOTIVE

10. SO FINE

11. ESTRANGED

12. YOU COULD BE MINE

13. DON’T CRY (ALT. LYRICS)

14. MY WORLD

CD 3

LIVE IN NEW YORK

(Ritz Theatre – 16 maggio 1991)

1. PRETTY TIED UP*

2. BAD OBSESSION*

3. RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

4. MR. BROWNSTONE*

5. DUST N’ BONES

6. LIVE AND LET DIE*

7. PARADISE CITY*

8. VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

9. DRUM SOLO*

10. SLASH SOLO*

11. YOU COULD BE MINE*

CD 4

LIVE IN NEW YORK* (cont’d)

1. I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

2. ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

3. DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

4. YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

5. MY MICHELLE*

6. ESTRANGED*

7. DOUBLE TALKIN’ JIVE*

8. SWEET CHILD O’ MINE*

9. WELCOME TO THE JUNGLE*

CD 5

LIVE IN LAS VEGAS

(Thomas & Mack Center – 25 gennaio 1992)

1. NIGHTRAIN

2. MR. BROWNSTONE*

3. LIVE AND LET DIE*

4. ATTITUDE*

5. IT’S SO EASY*

6. BAD OBSESSION*

7. WELCOME TO THE JUNGLE*

8. DOUBLE TALKIN’ JIVE*

9. VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*

CD 6

LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

1. DON’T CRY (ORIGINAL)*

2. WILD HORSES*

3. PATIENCE*

4. YOU COULD BE MINE*

5. SO FINE*

6. NOVEMBER RAIN*

7. INTROS / DRUM SOLO*

8. SLASH SOLO*

9. SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*

10. ROCKET QUEEN

CD 7

LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

1. SAIL AWAY SWEET SISTER*

2. SWEET CHILD O’ MINE*

3. MOVE TO THE CITY*

4. HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

5. YESTERDAYS

6. MY MICHELLE*

7. ESTRANGED*

8. MOTHER* / PARADISE CITY

DISC 8 – BLU-RAY VIDEO

LIVE IN NEW YORK

(Ritz Theatre – 16 maggio 1991)

1. PRETTY TIED UP*

2. BAD OBSESSION*

3. RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

4. MR. BROWNSTONE*

5. DUST N’ BONES*

6. LIVE AND LET DIE*

7. PARADISE CITY*

8. VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

9. DRUM SOLO*

10. SLASH SOLO*

11. YOU COULD BE MINE*

12. I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

13. ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

14. DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

15. YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

16. MY MICHELLE*

17. ESTRANGED*

18. DOUBLE TALKIN’ JIVE*

19. SWEET CHILD O’ MINE*

20. WELCOME TO THE JUNGLE*

* Inedito

