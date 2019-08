I Grinderman di Nick Cave stanno per tornare

Noel Gallagher, ascolta il nuovo singolo ‘This Is The Place’

Il brano è il primo estratto dal nuovo EP in uscita a settembre, lavoro con cui l'ex Oasis promette di spiazzare di nuovo i fan della band mentre, in un'intervista col Guardian, The Chief ha detto: «Mi piaceva mia madre, finché non ha partorito Liam»