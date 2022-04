I Grey Daze hanno pubblicato un singolo con la voce di Chester Bennington

Prima di entrare nei Linkin Park, Chester Bennington cantava in un’altra band, i Grey Daze, che ha lasciato nel 1998 ma con cui si è ritrovato poco prima della morte del 2017. Il gruppo ha appena annunciato un nuovo album, The Phoenix, una «celebrazione di un amico, del suo talento e della sua musica». C’è già un primo singolo, Saturation (Strange Love), che potete ascoltare qui sotto.

«Il brano sorprenderà un sacco di persone, vi riporterà alle origini di Chester», ha detto il batterista e autore dei brani Sean Dowdell. «Una delle cose che la gente ama di Chester è la sua capacità di urlare in tonalità. Questa canzone vi ricorderà perché amate quell’urlo. Ritroverete la rabbia e le emozioni pure che metteva in tutto quello che faceva».

The Phoenix conterrà dieci canzoni e contribuiti di Dave Navarro, Richard Patrick e delle figlie di Bennington, Lily e Lila. L’album arriva due anni dopo Amends, una raccolta di brani del catalogo dei Grey Daze costruiti attorno alla voce di Bennington. «Quello era un disco più emotivo e riflessivo», ha detto Dowdell. «È stato triste scriverlo. Ora sono passati un paio d’anni e siamo in una fase diversa del lutto. Abbiamo superato lo shock e la tristezza, resta la gratitudine. The Phoenix è molto più aggressivo. Se amate l’urlo di Chester, amerete questo album».