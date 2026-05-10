I Greta Van Fleet non si sono sciolti: «We’re back, baby!»

Per qualche giorno i fan avevano pensato che fosse finita. Poi i Greta Van Fleet hanno pubblicato un nuovo video accompagnato da una frase chiarissima: «We’re back, baby!». La band del Michigan ha così condiviso sui social alcune immagini dallo studio di registrazione mentre interpreta un nuovo brano inedito, smentendo di fatto le voci di uno scioglimento nate nei giorni scorsi dopo un post criptico pubblicato online.

Il gruppo non pubblicava nuova musica da tempo e non suona dal vivo dal settembre 2024, quando aveva chiuso il proprio tour con un concerto al Soundside Music Festival di Bridgeport, nel Connecticut. L’ultima uscita ufficiale risaliva invece al singolo promozionale Farewell For Now.

Nel frattempo, i membri della band si erano dedicati ad altri progetti: il chitarrista Jake Kiszka ha lavorato soprattutto con il side project Mirador, mentre Sam Kiszka e Danny Wagner hanno collaborato al nuovo album del cantautore americano Langhorne Slim.

Sotto il nuovo post dei Greta Van Fleet sono spuntati migliaia di commenti di sollievo: «Grazie a Dio. Ma perché avete dovuto farci spaventare così?», scrive un fan. Un altro aggiunge: «Non giocate così con le nostre emozioni». Per ora la band non ha annunciato ufficialmente né un nuovo album né un tour, ma potrebbe accadere a breve.