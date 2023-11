I Green Day tornano a fare gli “stupidi” nel loro nuovo singolo

Dopo aver annunciato un tour mondiale e una data a Milano (il 16 giugno 2024 agli I-Days a Milano), i Green Day hanno pubblicato un nuovo singolo, Look Ma, No Brains!.

Look Ma, No Brains! è il secondo brano pubblicato dalla band dopo The American Dream Is Killing Me e anticipa il futuro album Saviors, previsto per il 19 gennaio 2014. Il singolo è un ritorno dei Green Day al loro lato più cazzaro e punk-rock, come si può già evincere dal titolo. «C’avete la testa? Noi di sicuro no», hanno scritto sui loro profili social per presentarlo. Look Ma, No Brains! Ci riporta infatti ai primi Green Day, quelli di Dookie (il loro terzo album in carriera) per intenderci, che proprio nel 2014 festeggerà 30 anni.

Il brano attacca così: “Non so molto della storia perché non ho mai imparato a leggere / ho mollato la scuola, sono un zuccone, malato, cago nel letto”. Per poi continuare nel ritornello: “Ho detto: ‘Guarda mamma, son senza cervello’ / sono spacciato, ma non sento dolore / sto con lo stupido e sono sempre da solo / perché sono speciale e non ho bisogno del tuo aiuto”.

Guarda il video: