I Green Day suoneranno al Firenze Rocks 2020

La grande macchina di Firenze Rocks è già all’opera sull’edizione 2020: i primi headliner confermati sono i Green Day, che saranno sul palco l’11 giugno 2020. In apertura i Weezer. I biglietti saranno messi in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 25 settembre.

La tappa non sarà l’unica data italiana del nuovo tour dei Green Day che partirà il 13 giugno da Parigi e toccherà moltissime città in Europa, facendo tappa anche a Milano il 10 giugno, prima di approdare a Firenze. Il nuovo singolo della band è Father of All…, che anticipa il disco omonimo. Potete ascoltarlo qui.

Qui Billie Joe Armstrong ci ha raccontato la genesi del nuovo album, l’influenza dei classici dell’R&B e i progetti per il prossimo tour con Weezer e Fall Out Boy.