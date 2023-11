I Green Day suoneranno a Milano ai Magazzini Generali martedì 7 novembre

News Musica

Membri di Gogol Bordello, Green Day, Fugazi e Dead Kennedys hanno pubblicato un singolo per l’Ucraina

Si intitola ‘United Strike Back’, serve per raccogliere fondi per i soldati feriti. Per dirla con Eugene Hütz, «le leggende viventi del punk e dell’hardcore uniscono le forze per aiutare i combattenti ucraini per la libertà»