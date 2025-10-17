 I grandi del rock ricordano Ace Frehley dei Kiss: «Ha ispirato generazioni ad amare il rock e la chitarra» | Rolling Stone Italia
guitar hero

I grandi del rock ricordano Ace Frehley dei Kiss: «Ha ispirato generazioni ad amare il rock e la chitarra»

I compagni di band, ma anche Pearl Jam, Tom Morello, Steve Vai, Nile Rodgers. I messaggi per la scomparsa del chitarrista

di
Ace Frehley

Foto: Lynn Goldsmith/Corbis/VCG via Getty Images

Ieri sera è morto Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, aveva 74 anni. A comunicarlo la famiglia con un messaggio: «Siamo sconvolti e affranti. Nei suoi ultimi istanti di vita, abbiamo avuto la fortuna di poterlo abbracciare con parole, pensieri, preghiere e manifestazioni di amore premurose e pacifiche mentre lasciava questa terra. Conserviamo con affetto i ricordi più belli che ci ha lasciato e le sue risate, celebriamo la forza e la gentilezza che ha donato agli altri. La portata della sua scomparsa è di proporzioni epiche e va oltre ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili successi nella vita, il ricordo di Ace continuerà a vivere per sempre».

Una morte che ha sconvolto tutto il mondo del rock, e che ha portato molti dei suoi colleghi a spendere un momento per dedicare un pensiero a uno dei chitarristi più influenti della scena. Dai suoi compagni di band nei Kiss ai Pearl Jam, da Tom Morello a Nile Rodgers, tra messaggi di congedo e aneddoti. Abbiamo raccolto i principali.

Gene Simmons e Paul Stanley hanno condiviso le proprie sensazioni dal profilo dei Kiss, dicendosi «devastati», aggiungendo: «È stato un soldato del rock, essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli fondamentali più formativi della band e della sua storia. È e sarà sempre parte dell’eredità dei Kiss».

Paul Stanley ha poi preso un momento per raccontare un aneddoto: «Nel ’74 ero nella mia camera allo Hyatt a Los Angeles quando ho sentito qualcuno che stava suonando fieramente la chitarra nella stanza affianco. Ho pensato: “Vorrei che sto tipo fosse nella mia band!”. Così ho guardato dal terrazzo, e in effetti lo era! Era Ace».

Peter Criss, batterista dei Kiss: «Sono scioccato, amico mio… mi mancherai!».

Pearl Jam: «Ace è stato il mio eroe, ma anche un amico. Ho studiato i suoi assoli per anni», parola del chitarrista Mike McCready.

Tom Morello: «Il mio primo eroe alla chitarra, ha ispirato generazioni ad amare il rock’n’roll e la chitarra».

Steve Vai: «Ha incarnato l’attitudine del rock’n’roll: impertinente, rumorosa e irresistibilmente catchy».

Pantera: «Siamo davvero tristi, Ace e i Kiss sono stati una grande ispirazione per tutti noi dei Pantera».

Nile Rodgers: «È stata la prima persona che ho incontrato mentre stavamo formando gli Chic. I Kiss stavamo suonando in un posto chiamato Le Jardin. Senza il suo trucco, nessuno lo ha riconosciuto mentre era seduto al mio tavolo. Solo pochi minuti dopo il pubblico avrebbe perso la testa per lui. Ho imparato molto quella notte».

I Rush, che dei Kiss sono stati opening act nel ’74: «Grazie di aver accolto queste matricole nel mondo del rock’n’roll».

«

Zakk Wylde: «Dio benedica Ace Frehley».

