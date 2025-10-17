I grandi del rock ricordano Ace Frehley dei Kiss: «Ha ispirato generazioni ad amare il rock e la chitarra»

Ieri sera è morto Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, aveva 74 anni. A comunicarlo la famiglia con un messaggio: «Siamo sconvolti e affranti. Nei suoi ultimi istanti di vita, abbiamo avuto la fortuna di poterlo abbracciare con parole, pensieri, preghiere e manifestazioni di amore premurose e pacifiche mentre lasciava questa terra. Conserviamo con affetto i ricordi più belli che ci ha lasciato e le sue risate, celebriamo la forza e la gentilezza che ha donato agli altri. La portata della sua scomparsa è di proporzioni epiche e va oltre ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili successi nella vita, il ricordo di Ace continuerà a vivere per sempre».

Una morte che ha sconvolto tutto il mondo del rock, e che ha portato molti dei suoi colleghi a spendere un momento per dedicare un pensiero a uno dei chitarristi più influenti della scena. Dai suoi compagni di band nei Kiss ai Pearl Jam, da Tom Morello a Nile Rodgers, tra messaggi di congedo e aneddoti. Abbiamo raccolto i principali.

Gene Simmons e Paul Stanley hanno condiviso le proprie sensazioni dal profilo dei Kiss, dicendosi «devastati», aggiungendo: «È stato un soldato del rock, essenziale e insostituibile durante alcuni dei capitoli fondamentali più formativi della band e della sua storia. È e sarà sempre parte dell’eredità dei Kiss».

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025

Paul Stanley ha poi preso un momento per raccontare un aneddoto: «Nel ’74 ero nella mia camera allo Hyatt a Los Angeles quando ho sentito qualcuno che stava suonando fieramente la chitarra nella stanza affianco. Ho pensato: “Vorrei che sto tipo fosse nella mia band!”. Così ho guardato dal terrazzo, e in effetti lo era! Era Ace».

I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2025

Peter Criss, batterista dei Kiss: «Sono scioccato, amico mio… mi mancherai!».

Pearl Jam: «Ace è stato il mio eroe, ma anche un amico. Ho studiato i suoi assoli per anni», parola del chitarrista Mike McCready.

Ace Frehley, Eddie, Me in awe…

📸: Danny Clinch I heard about Ace Frehley‘s passing from Rick Friel who I played with in a band called Shadow. Rick was also the first guy on the bus in 1977 with a KISS lunchbox to tell me about Ace…just changed my life. I got a guitar in 1978… pic.twitter.com/0oULzn0A5H — Pearl Jam (@PearlJam) October 16, 2025

Tom Morello: «Il mio primo eroe alla chitarra, ha ispirato generazioni ad amare il rock’n’roll e la chitarra».

My first guitar hero, Ace Frehley, has passed away. The legendary Space Ace Frehley inspired generations to love rock n roll and love rock n roll guitar playing. His timeless riffs and solos, the billowing smoke coming from his Les Paul, the rockets shooting from his headstock,… pic.twitter.com/Zbc2WDYWFi — Tom Morello (@tmorello) October 17, 2025

Steve Vai: «Ha incarnato l’attitudine del rock’n’roll: impertinente, rumorosa e irresistibilmente catchy».

Ace Frehley was the embodiment of rock ’n’ roll attitude — unapologetic, loud, and irresistibly catchy. His riffs had swagger, his tone had bite, and his presence lit up stages like a supernova. The Spaceman has left the stage, but his orbit will shine forever. pic.twitter.com/TDyDvEVA9i — Steve Vai (@stevevai) October 17, 2025

Pantera: «Siamo davvero tristi, Ace e i Kiss sono stati una grande ispirazione per tutti noi dei Pantera».

RIP Ace Frehley. We are so beyond sad to hear of Ace’s passing. Both Ace & Kiss were a huge influence on all of Pantera, but especially @dimebagdarrell Dime’s obsession with Ace dates back to his early childhood.

You will be missed, Ace. pic.twitter.com/EYf6y0ZRFR — Pantera (@Pantera) October 17, 2025

Nile Rodgers: «È stata la prima persona che ho incontrato mentre stavamo formando gli Chic. I Kiss stavamo suonando in un posto chiamato Le Jardin. Senza il suo trucco, nessuno lo ha riconosciuto mentre era seduto al mio tavolo. Solo pochi minuti dopo il pubblico avrebbe perso la testa per lui. Ho imparato molto quella notte».

Ace RIP was the 1st person I met when we were forming CHIC!@KISS were playing at a spot called Le Jardin. Without his makeup nobody recognized him as he sat at my table. Only a few minutes before the crowd were losing their shit over him. I learned a lot that night. Truly… pic.twitter.com/ibNCrbt9vP — Nile Rodgers (@nilerodgers) October 16, 2025

I Rush, che dei Kiss sono stati opening act nel ’74: «Grazie di aver accolto queste matricole nel mondo del rock’n’roll».

«

Zakk Wylde: «Dio benedica Ace Frehley».