I Gorillaz suoneranno all’Arena di Verona

Dopo due anni di magra, l’estate 2022 sarà piena di grandi concerti. L’ultimo ad essere stato annunciato è quello dei Gorillaz di Damon Albarn che martedì 5 luglio 2022 si esibiranno all’Arena di Verona nella loro unica data italiana. I biglietti saranno messi in vendita su www.dalessandroegalli.com a partire dalle 10 del 5 luglio, pre-sale sul sito di Virgin Radio dalle 10 del 2 luglio.

L’ultimo album dei Gorillaz è Song Machine: Season One – Strange Timez. Il concerto è annunciato come una sorta di riassunto della carriera della band, che nel 2021 festeggia i vent’anni di attività.

In un’intervista al NME, Damon Albarn ha parlato dei suoi vari progetti. Il 12 novembre pubblicherà il secondo album solista The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows e sta lavorando «a musica a tema carnevalesco con i Gorillaz e un sacco di gente di West London, è un ritorno allo spirito del primo disco».

In quanto ai Blur, «di recente ci siamo fatti una chiacchierata, ma non siamo andati oltre. Un’idea però ce l’abbiamo. Ultimamente sono stato un po’ impegnato, ma quando ci sarà la volontà di farlo, io ci sarò. Non voglio imporre niente a nessuno».