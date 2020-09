I Gorillaz stanno per pubblicare un pezzo con Robert Smith dei Cure. La canzone potrebbe intitolarsi Strange Timez, che è la scritta che appare in una delle due immagini del post Instagram con la quale il gruppo ha annunciato la collaborazione.

Il pezzo con Smith sarà il sesto episodio del progetto Song Machine, non un album tradizionale, ma una serie di collaborazioni con altri artisti pubblicate per festeggiare i 20 anni di storia del gruppo di Daman Albarn. Per ora, i Gorrilaz hanno pubblicato pezzi con slowthai e Slaves (l’episodio 1 della serie, Momentary Bliss), Fatoumata Diawara (Désolé), Peter Hook e Georgia (Aries), Octavian (Friday 13th), ScHoolboy Q (Pac-Man).

«Il mondo si muove velocemente e dobbiamo essere pronti», hanno detto i Gorillaz presentando il progetto. «Non sappiamo chi verrà in studio la prossima volta. Song Machine si nutre dell’ignoto, nasce dal puro caos. Non importa cosa diavolo arriverà, ma siamo pronti a produrre come se non ci fosse un domani».

Per festeggiare l’anniversario, in ottobre la band pubblicherà un libro intitolato Gorillaz Almanac e contenente i disegni originali che Jamie Hewlett ha eseguito per il progetto, oltre ad artwork esclusivi, fumetti, puzzle, giochi e altro.