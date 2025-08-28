I Gorillaz sono gli headliner della decima stagione del Festival di Fortnite

La più importante band virtuale del mondo, i Gorillaz, ha debuttato finalmente su Fortnite come headliner della stagione 10 del Fortnite Festival, cominciato il 26 agosto.

I quattro membri animati del gruppo — Noodle, 2D, Russel Hobbs e Murdoc Niccals — sono ora tutti disponibili come personaggi giocabili in Fortnite e sono dotati con accessori coordinati. Alcuni dei più grandi successi della band sono inoltre acquistabili come Jam Tracks all’interno del gioco, tra cui Dare, Clint Eastwood e On Melancholy Hill (Dare ha anche una sua mossa di danza coreografata come emote).

A completare il crossover, un’area Main Stage completamente rinnovata e a tema Gorillaz per il Fortnite Festival, pensata per far sentire gli headliner davvero a casa. «È un onore per tutti voi che io sia finalmente immortalato nel mio stesso feudo», ha scherzato Murdoc in un comunicato. «Attenti servi, arrivo».

Negli ultimi anni il Fortnite Festival ha ospitato una serie di star di primo piano, tra cui The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Snoop Dogg, Karol G e Sabrina Carpenter. Più di recente, l’headliner della stagione 9 è stato Bruno Mars, entrato nel gioco come personaggio giocabile all’inizio di questa estate.

Per i Gorillaz, la collaborazione con Fortnite arriva in un momento di relativa quiete per la band, che non pubblica un nuovo album dal 2023, era Cracker Island. Ma il gruppo — fondato dal musicista Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett — festeggia quest’anno il suo 25° anniversario con una mostra speciale a Londra, inaugurata all’inizio di questo mese e visitabile fino al 3 settembre.

Per celebrare ulteriormente l’occasione, i Gorillaz terranno anche quattro concerti speciali alla Copper Box Arena di Londra, il 29 e 30 agosto, e il 2 e 3 settembre. Saranno i primi live della band dopo il Coachella 2023, e il non-tour si concluderà a Madrid, a Pulse of Gaia, il 20 settembre.

All’inizio di quest’anno, Albarn ha confermato che nuova musica dei Gorillaz era ormai imminente. «Sto finendo un nuovo album dei Gorillaz», ha detto a Les Inrockuptibles. «Un’opera e un nuovo album dei Gorillaz mi sembrano abbastanza per il 2025! A meno che qualcuno non mi accusi di rallentare».

Da Rolling Stone US