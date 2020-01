I Gorillaz hanno svelato il nuovo progetto ‘Song Machine’

Alla fine il mistero è durato poco: i Gorillaz hanno svelato i dettagli del nuovo progetto Song Machine, annunciato il 28 gennaio con una serie di misteriosi post pubblicati sull’account instagram della band. Si tratta di una serie audiovisiva – composta da un numero imprecisato di episodi – nata per promuovere la nuova musica del progetto di Damon Albarn.

Con Song Machine i Gorillaz ignoreranno il tipico ciclo promozionale legato a una nuova uscita discografica. La serie, infatti, non avrà una cadenza fissa e ospiterà un parterre di ospiti “in costante evoluzione”. “Song Machine è un modo del tutto nuovo di lavorare”, ha “detto” il batterista Russel. “Il mondo si muove veloce, e dobbiamo essere pronti. Non sappiamo chi verrà in studio la prossima volta. Song Machine si nutre dell’ignoto, nasce dal puro caos. Non importa cosa diavolo arriverà, ma siamo pronti a produrre come se non ci fosse un domani”.

Il primo episodio uscirà stasera (alle 20,30, ora italiana) su YouTube e conterrà il primo singolo: Momentary Bliss, scritto insieme al rapper Slowthai e agli Slaves.