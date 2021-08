I Gorillaz hanno presentato tre inediti durante un concerto: i video

Ieri sera, il 10 agosto, i Gorillaz hanno suonato un concerto per i lavoratori dell’NHS, il servizio sanitario nazionale britannico. La serata era gratuita ed è stata ricca di ospiti, tra cui Peter Hook dei New Order, Popcaan, Lee John, Fatoumata Diawra, Shaun Ryder, slowthai, Posdunos dei De La Soul, EARTHGANG, Little Simz e Robert Smith dei Cure, che ha cantato Strange Timez.

Durante il concerto, il gruppo di Damon Albarn ha presentato anche tre inediti: Meanwhile (con Jelani Blackman), Jimmy Jimmy (con AJ Tracey) e De Ja Vu (con Alicai Harley). Potete ascoltarli grazie ai video qui sotto.

Di recente Damon Albarn ha detto che il nuovo album dei Gorillaz sarà ispirato al carnevale, tornerà «allo spirito del nostro primo disco» ed è un «bel contrappeso a The Nearer The Fountain, More Pure the Stream Flows», il suo nuovo disco solista che ci ha raccontato in questa intervista. «Avevo bisogno di qualcosa di diverso, una batteria e una Casio MT-40 sono sempre un’ottima cura».