I Gorillaz e Schoolboy Q hanno fatto un omaggio a Pac-Man nell’ultima uscita di Song Machine: Pac-Man, appunto, che arriva poche settimane dopo il 40esimo anniversario del classico arcade.

La canzone si apre con la mente della band, Damon Albarn, che unisce la sua voce a un ritmo intenso che ricorda il periodo d’oro dell’era G-funk. Pac-Man è stato registrato a Londra prima della pandemia e co-prodotto dai Gorillaz insieme a Prince Paul e Remi Kabaka Jr. È il quinto episodio della serie Song Machine dopo Momentary Bliss con slowthai e Slaves, Désolé con Fatoumata Diawar, Ariete con Peter Hook e Georgia e Friday 13th con Octavian. La band aveva anche celebrato batterista e collaboratore di Albarn Tony Allen in How Far?

Albarn e l’artista Jamie Hewlett pubblicheranno Gorillaz Almanac in ottobre per ripercorrere la storia visiva del gruppo in occasione del 20esimo anniversario: “Sono vent’anni che disegno gli stessi personaggi, non si può evitare il cambiamento. Penso di aver un maggiore realismo per il quarto album. Riguardando indietro allo stile originale, ora mi ricorda i cartoni Hanna-Barbera degli anni Settanta con cui sono cresciuto”, aveva spiegato Hewlett a Rolling Stone a maggio. “Alla fine, mi piacerebbe creare uno stile di animazione buono come quello di Chuck Jones alla fine degli anni Settanta. E poi ora posso permettermi di acquistare strumenti migliori”.