I Gorillaz e Nick Cave and the Bad Seeds tornano in Italia

I Gorillaz e Nick Cave tornano a esibirsi in Italia. La band di Damon Albarn e l’artista di Wild God, di nuovo accompagnato dai Bad Seeds dopo gli show con Colin Greenwood, sono due dei tre headliner di La Prima Estate, il festival che si terrà a Lido di Camaiore nell’arco di due weekend, quello del 19, 20 e 21 giugno e quello successivo del 26, 27 e 28 giugno.

Il concerto di Nick Cave and the Bad Seeds sarà il 26 giugno ed è annunciato come la sua unica data italiana. I Gorilaz saranno il 27 giugno. A marzo uscirà il loro nuovo album The Mountain. Non dovrebbe essere il loro unico show nel nostro Paese o comunque non è presentato come tale.

Il terzo headliner di quel weekend sono i Twenty One Pilots il 28, anche questa annunciata come l’unica loro data italiana. Altri nomi andranno ad arricchire quelle giornate: sono infatti previste le esibizioni di quattro artisti ogni giorno.

I concerti della quinta edizione del festival si terranno al Parco BussolaDomani. La vendita generale, con la possibilità di fare abbonamenti early bird a prezzo ridotto (165 euro al posto di 210 per i posti in piedi tre giorni, 285 al posto di 330 per il posto in piedi “garden” per i tre giorni, cifre a cui va aggiunta la prevendita), partirà venerdì 10 ottobre. I biglietti giornalieri per il secondo weekend costano rispettivamente 80 e 120 euro più prevendita.