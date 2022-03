I Gogol Bordello e Patti Smith faranno un concerto per raccogliere fondi per l’esercito ucraino

Non sarà un tradizionale concerto benefico per l’Ucraina, ma un concerto per le forze armate ucraine che stanno resistendo all’invasione russa. Si terrà giovedì 10 marzo alla City Winery di New York.

L’hanno organizzato i Gogol Bordello, band americana di gypsy punk che nel nome cita lo scrittore di origine ucraina Nikolaj Gogol e che è guidata da Eugene Hütz, nato da padre russo e madre ucraina. Sul palco di A Benefit for Ukraine ci saranno anche Patti Smith, Suzanne Vega, Stephin Merritt dei Magnetic Fields, Craig Finn & Franz Nicolay, Jesse Malin, Lady Lamb, Marc Roberge, Matisyah e altri.

I proventi saranno devoluti a Come Back Alive, organizzazione che dal 2014 fornisce supporto alle forze armate ucraine. La fondazione afferma di avere raccolto finora 45 milioni di dollari da oltre 5o Paesi nel mondo. Sono serviti a finanziare 100 unità di combattimento ucraine «a scopo puramente difensivo».

«Abbiamo fornito quasi mille visori termici, oltre 250 droni da ricognizione, 1500 tablet con il software di calcolo dell’artiglieria Armor». Come Back Alive, si legge nel sito ufficiale, fornisce anche attività di formazione per le truppe. «Dal 2015, abbiamo introdotto corsi per operatori sanitari, artiglieri, cecchini, genieri e analisti della difesa. La nostra organizzazione non usa fondi per comprare armi. La nostra missione è fornire tecnologia, addestramento e munizioni per contribuire a salvare la vita degli ucraini e aiutare i nostri soldati a difendere l’Ucraina».

Lo show sarà trasmesso anche in streaming: i biglietti online costano 24 dollari e si possono comprare a questo link.