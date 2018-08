I Genesis potrebbero riunirsi

15 tour leggendari che stavano per succedere Ecco 15 tour fantasma che stavano per succedere negli ultimi 50 anni di storia della musica, dai Led Zeppelin agli XTC, fino a Kanye e Rihanna

Phil Collins: «I Genesis sono ancora fantastici. Tutto può succedere» Dopo un memoir di successo e una lunga astinenza dal palco (e dall'alcool), l'ex batterista dei Genesis ci ha spiegato che ci si può sempre rialzare. Anche dai divorzi milionari

Phil Collins annuncia un nuovo tour Nove date che segneranno il ritorno sul palco di Phil Collins per un intero concerto dopo la reunion dei Genesis del 2007

I dieci cambi di frontman più eclatanti della storia del rock Ai Queen è andata male, ma fanno sold-out lo stesso. Per altri come AC/DC e Iron Maiden fu un colpo di fortuna

La serata #GenesisNight su Sky Arte Hd. Ecco un'anteprima Due documentari in prima visione per celebrare la grande progressive rock band inglese. Ma non è finita qui: ecco i documentari delle feste

Arriva "808", il documentario sulla regina delle drum machine Da Phil Collins e Rick Rubin a Damon Albarn. La vecchia e la nuova scuola celebrano la Roland TR-808, lo strumento che ha cambiato il ritmo degli '80

L'ex Genesis Steve Hackett pubblicherà un nuovo album S'intitola "The Night Siren" il lavoro oche comprenderà musicisti provenienti da differenti paesi del mondo per celebrare la multiculturalità, la diversità e l'unione fra i diversi popoli

Dai Led Zeppelin agli Oasis, le reunion più attese dai lettori Fra Pink Floyd, The Smiths, Rage Against the Machine, Genesis e tutte le altre band in letargo, chi avrà ottenuto più voti?

Autobiografie, ovvero il mestiere di vivere (da rockstar) Dopo il Boss, un sacco di leggende della musica si raccontano con un libro: questo autunno è la stagione dell’autobiografia

Peter Gabriel omaggia Muhammad Ali con una canzone Il nuovo singolo dell'ex Genesis si chiama "I'm Amazing" e potete ascoltarlo qui

Bono: «Elvis ha cambiato tutto» Il 16 agosto 1977 il Re è stato ritrovato morto, aveva 42 anni. Ecco il ricordo della voce degli U2: «Elvis era l'archetipo del rock: aveva sia il gospel che il fango del blues»

Paul McCartney, ‘Fuh You’ è il nuovo singolo Il brano apparirà nel nuovo album ‘Egypt Station’, in arrivo a settembre

I Kinks pubblicheranno un boxset dedicato a ‘Village Green’ I 50 anni del loro classico del ’68 verranno festeggiati con un mega-cofanetto con 174 canzoni, tra cui numerosi inediti

Britney Spears racconta Madonna "Non sarei qui, a fare quello che faccio, se non fosse per Madonna. Avevo otto o nove anni, correvo in cerchio nel mio salotto e ballavo e volevo solo essere lei."