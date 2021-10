I Genesis interrompono il tour, alcuni membri della band sono positivi al Covid

I Genesis hanno rimandato le ultime quattro date del Last Domino? Tour a causa del Covid. Alcuni membri della band, hanno spiegato in un comunicato senza specificare i nomi, sono infatti risultati positivi al virus.

«È davvero molto frustrante per la band, sono devastati da quest’evento sfortunato», si legge in un comunicato del gruppo. «Odiano dover prendere questa decisione ma la sicurezza del pubblico e della crew ha la priorità. Non vedono l’ora di rivedervi».

Le date rimandate si sarebbero tenute venerdì a Glasgow e l’11, 12 e 13 ottobre alla O2 Arena di Londra.

Il Last Domino? Tour è iniziato a Birmingham il 20 settembre (qui il racconto della prima data). Sul palco ci sono i membri storici del gruppo – Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford –, il turnista Daryl Stuermer e il figlio di Colins, Nicholas, alla batteria. La scaletta è un mix tra le hit degli anni ’80 come Invisible Touch e Throwing It All Away, e brani degli anni’70 come The Carpet Crawlers e The Lamb Lies Down on Broadway.

Phil Collins ha lasciato intendere che il tour potrebbe non proseguire nel 2022, deludendo i fan in Australia, Sud America, Asia e nel resto d’Europa. Gli show di Glasgow e Londra, invece, verranno recuperati non appena sarà possibile.