I Geese suoneranno in Italia

Sono state una della band più chiacchierate del 2025, visto anche il notevole Getting Killed, a nostro avviso il miglior album rock dell’anno appena trascorso, nonché il secondo in generale dopo Lux di Rosalía. Il 2026 non è iniziato da meno per i Geese, visto che sono stati di recente ospiti del Saturday Night Live, e il loro primo world tour è partito ieri sera in Australia.

Un lunghissimo tour che vedrà la band girare tra Australia, Asia, Europa e Nord America ma che, fino a oggi, non aveva previsto live in Italia. Ma tranquilli tutti: la data è finalmente arrivata.

I Geese si esibiranno a Milano quest’estate per un concerto unico. La data da segnarsi in calendario è il 19 agosto. La band farà parte di Unaltrofestival al Circolo Magnolia, dove si esibiranno anche i Vulfpeck (13 luglio) e Lorde (23 luglio). Rolling Stone Italia sarà partner ufficiale della data.

I biglietti saranno disponibili per tutti gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di martedì 10 febbraio. La vendita generale sarà invece attiva dalle ore 10 di mercoledì 11 febbraio su Comcerto.it e Livenation.it.