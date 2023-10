I Foo Fighters suonano ‘Stairway to Heaven’ mentre un fan viene soccorso: il video

«Devo smettere di suonare nel mentre?» chiede Dave Grohl mentre un fan presente nel pit sta ricevendo aiuto dai paramedici dopo essersi sentito male. Siamo all’Ohana Music Festival in California. I Foo Fighters sono sul palco, fermi, in attesa di risposte: «Ok, prendetevene cura voi, nel mentre vi suono una cosa».

Così Grohl inizia a suonare alla chitarra l’arpeggio di Stairway to Heaven. «Avete capito cos’ha o devo suonare Stairway to Heaven? Perché ora sapete che la suonerò, vero?». La band lo supporta e insieme suonano la prima strofa del brano dei Led Zeppelin fino a quando i paramedici confermano che il fan sta bene: «Posso suonare una canzone dei Foo Fighters adesso? Cosa stiamo facendo? È tutto ok adesso? Ok, grazie a dio, perché quella canzone è veramente lunga».

E così la band attacca The Best Of You.