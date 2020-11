I Foo Fighters stanno per annunciare il nuovo album?

I Foo Fighters saranno gli ospiti musicali della prossima puntata di Saturday Night Live (a condurre ci sarà Dave Chapelle), e forse approfitteranno dello show per presentare nuova musica. Ne sono convinti i fan, che negli ultimi giorni hanno scovato degli indizi legati alla band in alcuni punti di Los Angeles: il logo del gruppo, il simbolo X e la proiezione di un video con una bara che va a fuoco. In più, la band sta inviando delle mail dedicate ai suoi nove album in studio (quella per il più recente Concrete and Gold è arrivata poche ore fa). Forse il primo singolo verrà presentato proprio sul palco di SNL?

This Saturday! Dave Chappelle with music from @foofighters. pic.twitter.com/syu1rRD9KQ — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 4, 2020

Dave Grohl aveva confermato la fine delle registrazioni nel podcast di Bill Simmons: «Abbiamo appena finito di registrarlo. Le canzoni migliori sono venute fuori in tre quarti d’ora. Ma c’è anche un riff su cui lavoravo da 25 anni». Poi, a maggio, ha raccontato qualcosa in più a una stazione radio di Los Angeles: «È pieno di canzoni rock gigantesche, inni da cantare tutti insieme. È anche un disco dance, ma non EDM, ha groove. È il nostro Let’s Dance. Volevamo fare un disco divertente».