I Foo Fighters omaggiano Keith Flint a Reading: il video

Ieri sera i Foo Fighters hanno dedicato il live di Reading al cantante dei Prodigy Keith Flint, morto lo scorso 4 marzo. «Questa è per te, Keith. Voglio continuare a cantare con te» ha detto Grohl al microfono prima di attaccare con Run. Qualche video girato dai fan:

“I wanna sing this one for Keith from The Prodigy” – Dave Grohl of the @foofighters dedicates their @OfficialRandL performance of ‘Run’ to the legendary frontman. #RIPKeithFlint (1 of 3) pic.twitter.com/6qCzQQrUap

— ill Will (@officialillwill) August 25, 2019