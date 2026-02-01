I Foo Fighters hanno suonato due brani di Mariah Carey

Venerdì sera, Mariah Carey è stata premiata come Persona dell’Anno a MusicCares 2026, un evento ma anche un concerto tributo alla donna con più numeri uno nella classifica americana andato in scena al Los Angeles Convention Center durante i festeggiamenti per la Grammy Week. Durante la serata molti artisti hanno cantato un brano di Mariah, e sul palco abbiamo visto Kesha, John Legend, Jennifer Hudson, le Flo, Laufey e anche Dave Grohl e soci.

C’era anche Pat Smear, che superata la sua frattura al piede ha voluto presenziare per rendere omaggio a un’artista di cui si è sempre dichiarato fan. E se tutti gli altri hanno cantato una hit dal repertorio della Diva, come Honey o Always Be My Baby, I Foos hanno ingaggiato la cantante e attrice Taylor Momsen per suonare due brani dall’album grunge inedito degli anni ’90 Someone’s Ugly Daughter, disco della band alt rock Chick in realtà scritto e cantato da Mariah Carey. Il disco fu poi registrato dai Chick e più attenti potranno sentire MC in qualche coro. E nell’attesa che il disco con i vocal di Mariah venga pubblicato, I Foo Fighters hanno alzato un po’ l’hype suonando i brani Hermit e Love Is a Scam. I video:

Foo Fighters and Taylor Momsen perform a song off of Mariah Carey’s unreleased 1995 grunge album “Someone’s Ugly Daughter” by Chick pic.twitter.com/xCLC1OfsRk — Variety (@Variety) January 31, 2026