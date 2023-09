I Foo Fighters hanno suonato ‘Pretty Vacant’ dei Sex Pistols con Billy Idol: il video

I Foo Fighters hanno suonato Pretty Vacant dei Sex Pistols con Billy Idol. È successo domenica sera al Jazz Aspen Snowmass, festival che si tiene in Colorado e che nonostante il nome aveva come headliner i Foos.

Pretty Vacant è tra le altre cose nel repertorio dei Generation Sex, il gruppo di Idol e Tony James dei Generation X con Steve Jones e Paul Cook dei Pistols. Nel 2018 Grohl e Idol avevano cantato assieme Gimme Some Truth di John Lennon al festival Welcome to Rockville, in Florida.

I Foo Fighters e Billy Morrison, chitarrista di Billy Idol, hanno postato su Instagram qualche foto della giornata:

