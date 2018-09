I Foo Fighters hanno suonato ‘Molly’s Lips’ con Krist Novoselic

Dave Grohl e Krist Novoselic si sono ritrovati insieme sul palco, sabato sera, durante il concerto dei Foo Fighters al Safeco Field di Seattle. I due hanno suonato Molly’s Lips, cover dei The Vaselines contenuta in Incesticide dei Nirvana. Potete vedere il video qui sotto:

«Non la suoniamo da un sacco» ha detto Grohl al pubblico dopo aver accolto Novoselic sul palco. Questa è la seconda volta in cui i due suonano questo pezzo insieme, la prima volta risale al 2015 durante un concerto in Scozia, patria dei The Vaselines.

I fan dei Nirvana avranno forse un’altra possibilità di vedere Kris e Dave insieme. I Giant in the Trees di Novoselic suoneranno infatti al Cal Jam 2018, festival organizzato proprio da Dave e soci. L’appuntamento è il 16 ottobre, stay tuned.